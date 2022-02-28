Як Одеса готується зустрічати окупанта: відео, яке змусить замислитись навіть Путіна

Росіяни горітимуть на місці

П’ятий день Росія веде повномасштабну війну проти України. Наступ армії окупантів йде за всіма напрямками, зокрема з боку Білорусі та анексованого Криму.

Радник голови ОП, один зі спікерів Банкової у цій війні Олексій Арестович напередодні заявив, що з кримських портів у напрямку Одеси висунулися 11 десантних кораблів, які мають на меті висадку на узбережжі.

За його словами, українська армія готова зустрічати непроханих гостей та, як це відбувається на нашій війні, знищить росіян.

Варто зазначити, що "полум’яний привіт" армії Путіна готують і місцеві жителі. Багато хто з них став членами територіальної оборони, хтось займається приготуванням коктейлів молотова, а деякі будують загороджувальні елементи. Очевидно одне — в Одесі окупанта бачити не хочуть.

До цього в соцмережах з’являлося багато відео, як українці з голими руками проганяли танки супротивника зі своїх міст. А дехто спалював техніку за допомогою коктейлів молотова.

Про те, що відбувається на п’ятий день війни Росії проти України - читайте тут.