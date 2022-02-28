Російські морпіхи відмовились висаджуватись в Одесі: подробиці

Російські військові влаштували бунт, щоб не виконувати завдання в Одесі.

Один з підрозділів російського морського десанту, який майже повністю складається зі строковиків, влаштував справжній бунт, коли отримав наказ висадитися прямо в Одесі.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська", кореспондентам якого вдалося поспілкуватися з родичами 810-ї бригади морпіхів РФ, яка дислокується у Криму.

За їх словами, командування окупантів планувало висадити десант прямо в Одесі на Лузанівському пляжі, який українській військові заблокували протитанковими їжаками. Морпіхи РФ мали попередньо відпрацювати околиці із систем залпового вогню, а над затокою запустити вертольоти та БПЛА.

У останній момент росіяни зв'язалися зі своїм командуванням та просили дати їм можливість втекти. Як з'ясувалося, на кораблях окупантів після задачі "висадитися в Одесі" стався справжній бунт.

"Хлопчики-строковики відмовилися виконувати наказ і штурмувати узбережжя великого міста-мільйонника. Можливо, їх жахнула сама ідея такої шаленої операції, але ми схиляємось до того, що російських юнаків злегка налякали українські морпіхи, більшість яких провела на війні по п'ять і більше років. Заради справедливості треба сказати, що й українські війська вчинили по-людськи, не влаштувавши різанину прямо в затоці", — передає "Думська".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські солдати-контрактники відмовляються їхати воювати в Україну. ЗМІ стало відомо про випадок, коли у Білгород-Дністровському близько 5 тисяч солдат-контрактників, яких збирали для відряджання в Україну, відмовилися їхати воювати.