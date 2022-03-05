Більше збитих ворогів: в Одесі знищено ще один російський літак

В Одеському небі стало ще на одного ворожого літака менше

Наші військові продовжують очищати українське небо від російських окупантів та їхньої військової техніки. Так, на десятий день повномасштабного вторгнення росії в Україну в Одесі було знищено ще один ворожий літак.

Про це повідомив координатор штабу національного спротиву на Одещині Сергій Братчук.

"Дуже добре відпрацювала наша система протиповітряної оборони… Можливо, ці дані зміняться, і з користю для нас стане більше збитих ворогів", — сказав Братчук.

Нагадаємо, що в суботу, 5 березня, російські окупанти втратили 4 вертольоти на Миколаївщині. Примітно, що один із морпіхів збив одразу три одиниці техніки.

Нещодавно у своїй промові диктатор путін зробив заяву щодо безпольотної зони в Україні. Президент рф "буде розглядати спроби закрити повітряний простір над Україною як участь у бойових діях".

У свою чергу українське керівництво вже давно закликає країни НАТО закрити повітряний простір над Україною, проте в Альянсі побоюються конфронтації з росією і поки що відмовляють Україні. Президент України Володимир Зеленський 4 березня жорстко пройшовся по НАТО, звинувативши союз у боягузтві.