Відомий європейський філософ приїхав до України: обіцяє допомогти із "закритим небом"

Бернар-Анрі Леві зізнався, що у нього болить серце від картини розбомблених міст

До Одеси, де українські воїни готуються оборонятися від окупантів, приїхав відомий французький журналіст і письменник Бернар-Анрі Леві. Він зустрівся із начальником Одеської обласної військової адміністрації Максимом Марченком.

Про це пише канал "Новини Одеса Україна війна".

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"Я приїхав до Одеси, бо існує багатовіковий зв’язок між цим містом та моєю країною! Між Дюком де Рішельє, який був першим губернатором Одеси та Францією! Хочу запевнити одеситів, що я належу до тієї численної когорти європейців, які несуть Україну у своєму серці", — розповів Леві.

Письменник зізнався, що від жахливої картини знищених російськими загарбниками міст та сіл України йому болить серце. Бернар-Анрі Леві захоплюється мужністю українців.

При цьому філософ запевнив Марченка, що після повернення до Парижа докладе максимум зусиль, щоб переконати парламент Франції та президента Макрона, якнайшвидше сприяти закриттю повітряного простору над Україною та прискорити розгляд офіційно зареєстрованої заявки України на членство в ЄС.

Бернар-Анрі Леві в Одессі

Бернар-Анрі Леві – відомий французький філософ, письменник, політичний журналіст. 2014 року відвідав Київ, де виступив на Майдані Незалежності з підтримкою вимог Євромайдану. 2015 року з тодішнім президентом Порошенком прилетів підтримати українців у Краматорську. У тому ж році Леві став одним із трьох засновників Агентства модернізації України — неурядової організації, ініціатором створення якої став український олігарх Дмитро Фірташ.

Раніше повідомлялося, що росія не планує висаджувати морський десант на узбережжі Одеси, яке, за словами Зеленського, вона збиралася бомбардувати, оскільки знають, як для них це закінчиться.