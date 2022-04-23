Загинуло ще 3 людини: у мережі з’явилося відео з квартири будинку в Одесі, в який потрапила ракета

Внаслідок ракетного обстрілу загинуло вже вісім людей, включаючи немовля

У суботу, 23 квітня, росіяни обстріляли ракетами Одесу. Одна з ракет потрапила до житлового багатоповерхового будинку. У мережі з’явилося відео з квартири, в який потрапив літальний апарат.

Відео опублікував Telegram-канал "Ху*вая Одесса".

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Відомо, що всього по Одесі було випущено 7 ракет, 2 з яких були збиті. У свою чергу в Міноборони рф стверджують, що удар наносився нібито за "логістичним терміналом, на якому зберігалася велика партія іноземного озброєння, що надійшло від США і європейських країн".

Наразі відомо про вісім жертв, серед яких немовля. Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський. Раніше було відомо про п’ятьох жертв.

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Нагадаємо, з початку вторгнення українські мирні міста неодноразово зазнавали ракетних ударів і бомбардувань, зокрема нещодавно було обстріляно Львів, де загинули 7 людей. Також обстріляли дачні ділянки під Дніпром, там, на щастя, обійшлося без постраждалих, проте було зруйновано кілька будинків.