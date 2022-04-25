"Немає донечки, дружини та тещі": чоловік, який втратив рідних в Одесі, розповів про своє горе

У суботу, 23 квітня, внаслідок ракетного удару по Одесі, здійсненого російськими окупантами, загинула молода мама Валерія Глодан, її мати та 3-місячна донька Кіра. Чоловік молодої Валерії Юрій Глодан, коли до його будинку прилетіла ракета, вийшов із квартири до магазину. Саме у магазині чоловік і почув новину про вибух.

У коментарі ВВС Юрій розповів, що повернувшись додому, він почав кричати поліцейським, щоб ті впустили його в палаючу будівлю. Спочатку молодий батько виявив тіла своєї коханої та тещі, а пізніше рятувальники знайшли тіло 3-місячного малюка.

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Наступного дня Юрій побував у зруйнованому будинку, щоб забрати вцілілі речі. Деякі з них він викине як сміття, інше віддасть родичам та близьким друзям.

Описуючи свою дружину Валерію, з якою чоловік пробув разом дев’ять щасливих років, Юрій розповів, що дівчина любила сміятися і знаходила радість у простих речах, знаходила мову з усіма людьми.

"Її здатність до комунікації з різними людьми, розуміння людей, то як вона вміла спілкуватися, то, як вона чудово писала… Це мати, це подруга, це донька — з найкращими якостями… Іншої людини такої мені просто не знайти. Вона тільки один раз може бути дарована Богом", — розповів Юрій.

За словами чоловіка, він був присутній під час пологів і "плакав від щастя", коли на світ з’явилася його донечка Кіра.

"Дуже складно усвідомлювати, що моєї донечки більше немає. І дружини, і тещі… Весь світ перед очима вчора просто помер. Він був знищений російською ракетою. І, на жаль, не одна моя сім’я така", – каже чоловік. Юрій хоче, щоб світ дізнався, що сталося з його сім’єю.

Валерій Глодан любила багато сміятися і знаходила радість у простих мовах.

"Це горе всієї України. Це горе Одеси. Це горе всього цивілізованого світу із цінністю людського життя", — сказав він.

Ракетний удар по Одесі 23 квітня

Під час атаки на Одесу в суботу померло щонайменше вісім людей, зокрема 3-місячна дівчинка. Спочатку було відомо лише про п’ятьох жертв, але після розбору завалів рятувальники виявили ще три тіла.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська пропаганда вже почала розганяти чергове "попередження" щодо Одеської області про ймовірну "хімічну" провокацію.

Нагадаємо, що ранок понеділка, 25 квітня, розпочався для українців зі звуків сирен та ракетних обстрілів, — повідомлялось про звуки вибухів одразу в низці областей країни.