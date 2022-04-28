Не лише 9 травня: названо нову сакральну дату для російських окупантів

Найближчого тижня можуть бути диверсії

Для росії та кривавого диктатора володимира путіна важливим і вирішальним є не лише 9 травня, а й дата тижнем раніше. Саме 2 травня в Одесі на Куликовому полі сталася трагедія, що спричинила загибель близько півсотні людей. Російська пропаганда може спробувати до цієї дати створити напруженість на півдні України.

Про це в ефірі FREEДОМ інтернет-мовлення "Україна24" розповів колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Чому росії не виграти війну проти України?

Він зазначив, що останні події на території Придністров’я зосереджені на створенні напруженості, а найближчого тижня можна очікувати терактів або диверсій. У них можуть звинуватити ЗСУ та зробити спроби атаки на державний кордон України та Молдови.

Удари по мосту в районі Білгород-Дністровського можуть бути пов’язані з напругою в Придністров’ї — через ушкодження інфраструктури ускладнюється логістика для перекидання резерву на захід Одеської області.

Селезньов зазначив, що є причини для занепокоєння, але українські захисники "можуть адекватно реагувати на виклики влади так званої Придністровської республіки".

Читайте також: Категорія Блоги/Думки росія розхитує Придністров’я для удару по Одесі, і не тільки для цього Експерт у питаннях політики, аналітик Ігар Тишкевич спеціально для "Телеграфу" висловив думку, навіщо росія розхитує обстановку у Придністров’ї

Раніше "Телеграф" писав, що у Молдові президент визнала відсутність ефективної армії в країні. Тим часом росіяни продовжують обстрілювати Одесу.