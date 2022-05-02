В Одесі прогриміло кілька вибухів: перші подробиці та фото

Повідомляється про влучання в один з об'єктів інфраструктури

У понеділок, 2 травня, російські окупанти обстріляли Одесу — у місті прогриміли щонайменше два вибухи. За попередніми даними, ракети влучили по відомому інфраструктурному об'єкту.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Відомо, що перед прильотом у місті була оголошена повітряна тривога. За кілька хвилин після цього було чути перший вибух, потім прогримів другий. Над місцем ракетного удару навис стовп диму.

Після цього у місцевих каналах повідомили, що ворожа ракета потрапила у відомий в Одесі об'єкт інфраструктури. Місце прильоту не повідомляється з відомих причин.

Згодом в Оперативному командуванні "Південь" уточнили, що зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд.

В Одеській ОВА повідомили, що внаслідок атаки ворожої армії є загиблі та поранені.

"Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!", – написав голова ОВА Максим Марченко.

Варто зазначити, що близько 14:00 2 травня росіяни вдарили ракетами по мосту через Дністровський лиман на Одещині. Ворожа армія випустила одразу 3 ракети.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 30 квітня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Загарбники для атаки застосували протикорабельний комплекс "Бастіон" й влучили з нього у злітно-посадкову смугу аеропорту Одеси. На щастя, ніхто не постраждав. Також відомо, що ракети були запущені з тимчасово окупованого Криму.