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Внаслідок удару по Одесі загинули щонайменше двоє дітей, одна з ракет потрапила в церкву

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Росіяни 2 травня черговий раз обстріляли Одесу Новина оновлена 02 травня 2022, 20:23
Росіяни 2 травня черговий раз обстріляли Одесу

Одна з ворожих ракет влучила в церкву в Одесі

Внаслідок ракетного удару по Одесі, який російські окупанти нанесли ввечері 2 травня, є загиблі та поранені. За попередніми даними, росіяни вбили двох дітей.

Про жертв та постраждалих внаслідок прильоту повідомив у Telegram керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

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"Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. На жаль є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі", — написав Марченко.

Пізніше народний депутат Олексій Гончаренко уточнив, внаслідок удару загинули двоє неповнолітніх. Також є жертви серед дорослих мешканців міста.

"За попередніми даними, загинула 13-річна дитина та 17 річна дівчина важко поранена. Також ще є загиблі", — написав Гончаренко у Telegram.

Варто зазначити, що ворожі ракети влучили в інфраструктурний об'єкт міста, а також релігійну споруду. Місця прильотів не повідомляють з відомих причин, однак в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що російська ракета знесла дах церкви УПЦ (Московський патріархат) в Одесі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 30 квітня російська армія запустила з Криму три ракети, які влучили у злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. На щастя, ніхто не постраждав.

Теги:
#Україна #Одеса #Росія #Війна #Ракетний удар
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