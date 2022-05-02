Внаслідок удару по Одесі загинули щонайменше двоє дітей, одна з ракет потрапила в церкву
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Одна з ворожих ракет влучила в церкву в Одесі
Внаслідок ракетного удару по Одесі, який російські окупанти нанесли ввечері 2 травня, є загиблі та поранені. За попередніми даними, росіяни вбили двох дітей.
Про жертв та постраждалих внаслідок прильоту повідомив у Telegram керівник Одеської ОВА Максим Марченко.
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"Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. На жаль є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі", — написав Марченко.
Пізніше народний депутат Олексій Гончаренко уточнив, внаслідок удару загинули двоє неповнолітніх. Також є жертви серед дорослих мешканців міста.
"За попередніми даними, загинула 13-річна дитина та 17 річна дівчина важко поранена. Також ще є загиблі", — написав Гончаренко у Telegram.
Варто зазначити, що ворожі ракети влучили в інфраструктурний об'єкт міста, а також релігійну споруду. Місця прильотів не повідомляють з відомих причин, однак в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що російська ракета знесла дах церкви УПЦ (Московський патріархат) в Одесі.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 30 квітня російська армія запустила з Криму три ракети, які влучили у злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. На щастя, ніхто не постраждав.
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