Рус

В Одесі знову гримлять вибухи: що відомо зараз

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
669
Ілюстративне фото Новина оновлена 03 травня 2022, 14:17
Ілюстративне фото

В Одесі лунають численні вибухи, пишуть у місцевих пабліках

У вівторок, 3 травня, в Одесі прозвучав глухий "хлопок".

Місцеві пабліки пишуть, що, попередньо, ППО збила черговий БПЛА.

Нагадаємо, що у понеділок, 2 травня, російські окупанти обстріляли Одесу — у місті прогриміли щонайменше два вибухи. Внаслідок ракетного удару загинули щонайменше двоє дітей, одна з ракет потрапила до церкви.

Доповнюється…

Теги:
#Одеса #Вибухи
Борис Джонсон
Київ
Джонсон звернувся до Ради, за ним уперше з початку вторгнення перед парламентом виступив Зеленський (оновлюється)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Борис Джонсон
Джонсон звернувся до Ради, за ним уперше з початку вторгнення перед парламентом виступив Зеленський (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Українські захисники
Україна та НАТО: Стефанишина зробила гучну заяву
Дата публікації
Категорія
лавров продовжує відстоювати свою правоту, навіть сперечаючись з Ізраїлем
Скандал через слова лаврова: МЗС рф не покаявся і "штурхнув" Ізраїль
Дата публікації
Категорія
Папа Франциск
Папа Римський "здав" прем'єра Угорщини: той знає, коли має закінчитися війна
Дата публікації
Категорія
Українські міста продовжують страждати від атак ворожої армії
Війна - день 69: росіяни тиснуть на Сході, а в Україну вже прямує важка артилерія зі США