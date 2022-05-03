В Одесі знову гримлять вибухи: що відомо зараз

В Одесі лунають численні вибухи, пишуть у місцевих пабліках

У вівторок, 3 травня, в Одесі прозвучав глухий "хлопок".

Місцеві пабліки пишуть, що, попередньо, ППО збила черговий БПЛА.

Нагадаємо, що у понеділок, 2 травня, російські окупанти обстріляли Одесу — у місті прогриміли щонайменше два вибухи. Внаслідок ракетного удару загинули щонайменше двоє дітей, одна з ракет потрапила до церкви.

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