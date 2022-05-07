Новий ракетний удар по Одесі та іншим регіонам України: що відомо (оновлюється)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 705
Ворожа армія завдала удару по інфраструктурі міста
У суботу, 7 травня, російські окупанти знову обстріляли Одесу. Місцеві жителі чули кілька потужних вибухів. В результаті ворожого обстрілу в небі над містом здійнявся щільний дим.
Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, посилаючись на інформацію від Оперативного командування "Південь", російські нацисти сьогодні випустили щонайменше 4 крилатих ракети по Одеській області.
Варто відзначити, що перед прильотом в Одесі була оголошена повітряна тривога.
На даний момент в області посилено працює ППО, а також винищувальна авіація.
Варто відзначити, що сьогодні загарбники бомбили не лише Одесу. Жителі Черкаської області також зафіксували проліт російської ракети:
Новина доповнюється…
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-