Новий ракетний удар по Одесі та іншим регіонам України: що відомо (оновлюється)

Ворожа армія завдала удару по інфраструктурі міста

У суботу, 7 травня, російські окупанти знову обстріляли Одесу. Місцеві жителі чули кілька потужних вибухів. В результаті ворожого обстрілу в небі над містом здійнявся щільний дим.

В результаті обстрілу горить інфраструктура міста

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, посилаючись на інформацію від Оперативного командування "Південь", російські нацисти сьогодні випустили щонайменше 4 крилатих ракети по Одеській області.

Варто відзначити, що перед прильотом в Одесі була оголошена повітряна тривога.

На даний момент в області посилено працює ППО, а також винищувальна авіація.

Перші кадри прильоту по Одесі

Варто відзначити, що сьогодні загарбники бомбили не лише Одесу. Жителі Черкаської області також зафіксували проліт російської ракети:

російська ракета в небі над Черкащиною

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