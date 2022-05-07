Авіаудар по Одесі: з'явилося жорстке звернення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука (відео)

Окупанти сьогодні обстріляли Одесу, прилетіло кілька ракет

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук звернувся до одеситів, пригрозивши кримінальною відповідальністю за "злив" фото та відео сьогоднішніх прильотів російських ракет по місту.

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Своє відеозвернення представник ОВА оприлюднив у соцмережі, наголосивши, що за порушниками "вже виїхали задля проведення профілактичної бесіди".

"До вас уже виїжджають ті люди, які з вами проведуть профілактичну розмову", — заявив Братчук, попередивши про ймовірне притягнення до кримінальної відповідальності.

Звернення спікера ОВА Одеської області

Нагадаємо, що в суботу, 7 травня, нацистська армія російської федерації знову обстріляла Одесу. Місцеві жителі повідомили про кілька потужних вибухів, після чого в небі над містом здійнявся щільний дим. За попередніми відомостями, окупанти влучили ракетою в місцеву інфраструктуру.

Варто також відзначити, що від ворожих обстрілів крім Одещини сьогодні потерпають й жителі Полтавської, Сумської, Харківської та Черкаської областей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що менш як тиждень тому, російська федерація випустила по Одесі не менше двох ракет. Обидві влучили по інфраструктурним об'єктам міста.