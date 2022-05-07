Рус

Авіаудар по Одесі: з'явилося жорстке звернення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
344
Сергій Братчук Новина оновлена 07 травня 2022, 16:15
Сергій Братчук

Окупанти сьогодні обстріляли Одесу, прилетіло кілька ракет

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук звернувся до одеситів, пригрозивши кримінальною відповідальністю за "злив" фото та відео сьогоднішніх прильотів російських ракет по місту.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Своє відеозвернення представник ОВА оприлюднив у соцмережі, наголосивши, що за порушниками "вже виїхали задля проведення профілактичної бесіди".

"До вас уже виїжджають ті люди, які з вами проведуть профілактичну розмову", — заявив Братчук, попередивши про ймовірне притягнення до кримінальної відповідальності.

Звернення спікера ОВА Одеської області

Нагадаємо, що в суботу, 7 травня, нацистська армія російської федерації знову обстріляла Одесу. Місцеві жителі повідомили про кілька потужних вибухів, після чого в небі над містом здійнявся щільний дим. За попередніми відомостями, окупанти влучили ракетою в місцеву інфраструктуру.

Варто також відзначити, що від ворожих обстрілів крім Одещини сьогодні потерпають й жителі Полтавської, Сумської, Харківської та Черкаської областей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що менш як тиждень тому, російська федерація випустила по Одесі не менше двох ракет. Обидві влучили по інфраструктурним об'єктам міста.

Теги:
#Одеса #Обстріл #Кримінальна відповідальність #Соцмережі
Петро Толстой
Новини Росії
У держдумі рф назвали нову умову закінчення "спецоперації" в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Петро Толстой
У держдумі рф назвали нову умову закінчення "спецоперації" в Україні
Дата публікації
Категорія
"Слуги" поїхали до Європи "у відрядження", однак приховували це навіть від колег по фракції, - джерела
"Слуги" поїхали до Європи "у відрядження", однак приховували це навіть від колег по фракції, - джерела
Дата публікації
Категорія
В результаті обстрілу виникла пожежа
Новий ракетний удар по Одесі та іншим регіонам України: що відомо (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Повернення Криму більш ніж реальне. Чому росія програє цю війну
Повернення Криму більш ніж реальне. Чому росія програє цю війну
Дата публікації
Категорія
ЗСУ боронять українські міста від загарбників
Війна - день 73: росіяни готуються до 9 травня, а світ попереджає путіна про наслідки