"Ризик постійний": одеситів попередили про можливі плани росіян

Російські окупанти не покинули планів щодо висадки десанту у місті

На південному напрямку ЗСУ продовжують відбивати атаки російських окупантів, під обстріли часто потрапляє Одеса — по місту б'ють з Чорного моря. При цьому місцева влада каже, що ризик висадки ворожого десанту у місті зберігається.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він додав, що росіяни збільшили кількість ракет у Чорному морі.

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За словами Братчука, російський флот у Чорному морі може змінювати кількість кораблів, однак постійно окупанти мають у наявності близько 40 крилатих ракет, які стріляють не тільки по Одесі, а й по інших регіонах України.

Таку ж інформацію днями озвучувало оперативне командування "Південь", зазначивши, що російський флот посилився ще одним підводним човном і тепер у Чорному морі знаходяться напоготові 40 крилатих ракет.

При цьому, за словами речника Одеської ОВА, загроза наступу на Одесу з моря не зникла й ризик висадки ворожого десанту у місті присутній.

"Ми говоримо про постійний ризик десантної операції. До настання миру цей ризик буде зберігатися, — сказав Братчук.

Він додав, що наразі немає активної підготовки до висаду морського десанту, адже у ворога немає можливості підтримувати цю операцію з суходолу. При цьому, за словами Братчука, російські окупанти зранку 14 червня двічі вдарили ракетами по Одесі, однак завдяки силам протиповітряної оборони ворожі снаряди були збиті у небі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим для Одеської області обернувся недавній приліт російської ракети.