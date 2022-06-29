В Одесі пролунав потужний вибух: фото та перші деталі (оновлено)

Одну з ракет вдалося знищити за допомогою засобів ППО

У середу, 29 червня, після ранкових прильотів до Миколаєва дісталося й Одесі. Жителі деяких районів міста близько 13:20 чули два потужні вибухи, які струсили повітря. Відразу після цього над містом піднялася хмара темно-сірого диму.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, Одеса була атакована двома снарядами, один із яких вдалося збити засобами ППО. Інформацію про вибухи підтверджує і кореспондент "Телеграфа", який знаходився у безпосередній близькості від епіцентру збиття ракет.

Відомо, що один із вибухів був вдалою роботою засобів протиповітряної оборони.

Залишковий слід від роботи засобів ППО

Однак другий літаючий об’єкт збити не вдалося, було пошкоджено місцеву інфраструктуру. Що саме за об’єкт був атакований, поки що не повідомляється.

Однак хмара диму, що піднімається над місцем влучення, свідчить не лише про "приліт", а й про можливу пожежу, яка спалахнула на місці надзвичайної події.

Пізніше в Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що по Одеській області ворожою стратегічною авіацією завдано удару ракетою повітряного базування Х-22. Ракету випустили з літака Ту-22 у напрямку Чорного моря.

Внаслідок точної роботи сил ППО ракета знищена над полями Одеського району. Руйнувань та постраждалих немає.

Слід зазначити, що середа 29 червня стала дуже багатою на ракетні атаки у багатьох областях України. Окрім уже згаданого Миколаєва, де було пошкоджено багатоповерхівку, також вибухи чули і мешканці Дніпропетровщини.