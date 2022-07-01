Дитина впала в кому, знайшли нових загиблих: нові деталі ракетної атаки на Одещині (фото, відео)

Рятувальники працюють, розгрібаючи завали, не покладаючи рук

Руйнування мирної інфраструктури у селищі Сергіївка Одеської області після нічної атаки росіян 1 липня забрали життя 19 людей. За інформацією правоохоронців, інцидент буде кваліфікований як військовий злочин, адже є цілеспрямованим знищенням мирного населення.

Як зазначили у пресслужбі СБУ, зараз на місці працюють їхні представники, які проводять розслідування в рамках відкритої справи про ракетний удар. Керівник відомства Іван Баканов заявив, що серед загиблих є дві дитини, деякі поранені неповнолітні перебувають у тяжкій ситуації.

Так, станом на 12:00 було відомо про 38 госпіталізованих. Серед них – шестеро діток та вагітна жінка. Одна дитина через отримані важкі каліцтва перебуває в комі, детальної інформації про стан її здоров’я поки що немає.

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії, розбираючи завали. Повідомляється, що на місці однієї з розбитих баз відпочинку під камінням та балками все ще можуть бути люди.

Також, за інформацією спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, під конструкціями багатоповерхівки, що обрушилися, знаходиться багато загиблих тварин. Водночас із квартир, що вціліли, долинають голоси котів і собак, яким вдалося вижити.

"росія вкотре підтвердила статус країни-терориста. Для неї база відпочинку — така ж ціль, як і військова база, — говорить голова СБУ Іван Баканов. — Мета росії — буквальне знищення України та наших громадян".

Він пообіцяв, що у відомстві докладуть усіх зусиль для швидкого проведення слідчих дій, які зможуть засвідчити чергове звірство російської армії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що, за прогнозами експертів, росіяни продовжать кошмарити українців ракетними ударами ще якийсь час. Олексій Арестович озвучив часові рамки цього небезпечного періоду.