"Підводний човен з бойовими гусаками?": міноборони рф насмішило "поясненням" удару по Одеському порту

Кремлівські чиновники не в змозі домовитися навіть між собою про певну лінію пропаганди

Не встигла спікер російського МЗС марія захарова відзвітувати про вигадану причину ракетного удару по Одеському морському порту, як слідом за нею свою версію видали і в Міноборони рф. Варіант із ударом по резервуарах із зерном кремлівські прихвостні категорично заперечують, натомість "звітують" про пуск на дно українського військового корабля.

Таку заяву російського Міністерства оборони опублікувало видання "ТАСС", повідомляє "Телеграф". У мережі також розповсюджують відео одного з "прильотів", яке катастрофічно відрізняється від слів путінських політиків.

Усього через добу після того, як російська сторона в розмові з Туреччиною заперечувала свою причетність до ракетного обстрілу Одеси, ситуація дуже змінилася. Тепер список уявних "перемог" росії нібито поповнився українським військовим кораблем, складом американських ракет Harpoon, а також виведеним з ладу судноремонтним заводом Одеси.

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Найбільше користувачів мережі веселять подібні заяви у поєднанні із відео, знятим у день атаки на Одеський порт. На записі чітко видно, що поряд із місцем падіння ракети немає ні корабля, ні складу ракет, проте російській пропаганді це не заважає.

Не дивно, що українці веселяться у коментарях до опублікованих відео.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи Україна ще намагатиметься вивезти зерно в інші країни коридором у Чорному морі чи залишить цю витівку через російські атаки.

Також ми писали, як ракетний удар по Одеському порту прокоментував президент Володимир Зеленський. Зазначимо, що політик підставив під сумнів можливість домовитись із росією з будь-яких питань.