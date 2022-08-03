Ворог вибрав нову мирну ціль? В Одесі спростували фейк Міноборони рф

Одеса цінує жарти, однак у росії явно немає почуття гумору

Російські військові пропагандисти з міністерства оборони вигадали чергову фейкову новину про розташування військових одиниць ЗСУ в Одесі. Цього разу кілька розрахунків переносних зенітних ракетних комплексів, згідно з їхніми даними, нібито перебували на даху Одеського театру музкомедії, який дуже люблять місцеві жителі. Цілком імовірно, що цей об’єкт мирної інфраструктури знаходиться у списку цілей ворожої армії для знищення. Не дивно, що одесити вирішили діяти на випередженням та зняли відео, яке доводить: жодної військової техніки на даху театру немає.

Відеозапис опублікувала пресслужба Одеської міськради. Інспекцію разом із співробітниками закладу культури та журналістами проводив в.о. заступник мера Олег Бриндак. Він наголосив, що українські військовослужбовці не використовують мирну інфраструктуру міста, як би не намагалися довести протилежне солдати противника.

Інформація про розміщення ПЗРК на даху театру музкомедії в Одесі з’явилася у звіті Міноборони рф за понеділок, 1 серпня. Крім цього, в росії також заявили, що на території гуртожитку екологічного університету по вулиці Львівській нібито розміщені одиниці важкого озброєння та бронетехніки.

Що одне, що друге твердження — груба та нахабна брехня пропагандистів. І одесити це довели, знявши відео на даху театру, щоб продемонструвати всю дурість заяв російських військовослужбовців.

"Ми розвінчуємо черговий міф російського агресора, який намагається виправдати свої дії щодо знищення цивільних об’єктів та українців", — зазначив Олег Бриндак, демонструючи порожній дах закладу культури.

Також він наголосив, що подібна поведінка росіян може означати лише єдине — агонію ворога, який розуміє, що перемога не буде за ним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про тривожні прогнози західної розвідки щодо Одеси. Частина іноземних експертів припускає, що вже 2023 року путін може ризикнути захопити і це портове місто.