Україна успішно вивела з портів другий караван із зерном: що відомо

У морському шляху на експорт знаходиться соняшник та кукурудза

Поки Україна тільки готується запустити у повноцінну роботу ще один порт Одещини – "Південний", у чергове "турне" до берегів Туреччини вранці неділі, 7 серпня, вирушили одразу чотири судна із зерном. Три із них залишили Чорноморськ, а балкер Riva Wind відплив від берегів Одеси.

Детальну інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на видання "Думська". Одеські журналісти побували у порту безпосередньо перед відпливом і навіть зняли процес на фотокамеру.

Повідомляється, що з Чорноморська до Туреччини зараз прямують два балкери — Glory і Star Helena, а також танкер Mustafa Necati.

Star Helena вирушає у плавання до берегів Туреччини

У Чорне море вийшло Glory

Перший із названих суден везе на експорт 66 тисяч тонн кукурудзи. Star Helena завантажена насінням соняшнику – 45 тисяч тонн.

Багато українців радіють такій активності в акваторії моря

За даними народного депутата Олексія Гончаренка, виходячи з портів кораблі щедро сигналили, прощаючись з українським узбережжям, де знаходилися з кінця лютого.

"Над Одесою гудки! Не лякайтеся, це звуки надії, сьогодні чотири кораблі із зерном йдуть із портів. І звуки перемоги над путіним, йому не вдалося вбити Одесу", — написав політик у своєму Telegram-каналі.

Судна, що вийшли з українських портів, на карті

Варто зазначити, що турецьке суховантажне судно, яке відбуло нічний рейд поряд з Одесою, вже заведене на причал порту в Чорноморську. Його супроводжував місцевий буксир "Капітан Незавітін".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яких фінансових збитків росія завдала Україні, влаштувавши в Чорному морі справжню "зернову блокаду".

Також ми писали про прохід першого зернового каравану з портів Одеси та Чорноморська, який відбувся 5 серпня.