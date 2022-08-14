Проігнорували заборону на купання: у Затоці загинули та постраждали відпочивальники

Купання в морі на Одещині заборонено, але багатьох це не зупиняє

На Одещині група чоловіків проігнорувала заборону на купання в морі та натрапила на невідомий вибуховий пристрій.

Як повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, інцидент стався в Затоці (Білгород-Дністровський район), де відпочивальники всупереч заборонам на купання та відвідування пляжів вирішили випробувати долю.

У воді вони натрапили на невідомий вибуховий пристрій, після чого стався вибух. Внаслідок пригоди двоє чоловіків загинули на місці, а ще один отримав поранення.

Пізніше інформацію про інцидент підтвердили й в Оперативному командуванні "Південь".

"Нагадуємо, що в Одеській та Миколаївській областях запроваджено заборону на перебування у пляжних зонах, у межах прибережної захисної смуги моря, посилено контроль за узбережжям на предмет виявлення підозрілих чи небезпечних предметів", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в одному з відділень поліції Одеської області правоохоронець із табельної зброї вистрілив у голову своїй 26-річній колегі, внаслідок чого вона загинула на місці. Попередньо відомо, що вбивство сталося через необережне поводження зі зброєю.