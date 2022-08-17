Росіяни вдарили ракетами по Одещині: на місці "прильотів" пожежа (фото, відео)

Жителі області чули щонайменше три гучні вибухи

Вночі з 16 на 17 серпня, незабаром після розкішного "хлопка" в окупованому Криму, російські окупанти "накрили" ракетами Одеську область. За попередньою інформацією, є "прильоти" — наймовірніше, в районі Затоки, проте яка саме інфраструктура постраждала від удару загарбників, невідомо. При цьому достеменно відомо, що атака росіян спричинила подальшу велику пожежу.

Перші дані про ракетний удар повідомляють місцеві Telegram-канали, також сам факт обстрілу підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Чиновник підкреслив, що Одечина постраждала від ворожих ракет, а подробиці пообіцяв повідомити трохи згодом.

Додамо, що поки інформації про можливих постраждалих чи загиблих немає. Повідомлялося, що в області було чути щонайменше три серйозні вибухи, також щодо повітряних цілей частково успішно відпрацювали засоби ППО. Так, без прильотів не обійшлося, як, на жаль, і не без подальшої пожежі.

Фото з місця "прильоту", де почалося займання

Загалом моменти прильотів вдалося навіть зафіксувати місцевим жителям на камери спостереження. Сама картинка ні про що не говорить, але звук вибухів справді потужний. Додамо, що атака почалася десь невдовзі після третьої години ночі, відбій тривоги дали через пів години після її початку.

До речі, також вночі та рано-вранці було неспокійно на Миколаївщині та Харківщині.

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