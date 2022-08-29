Труханов зробив несподівану заяву щодо переговорів із путіним

На думку мера Одеси, Україна не має йти шляхом конфронтації

Одіозний міський голова Одеси Геннадій Труханов, якого навіть попри війну непокоїть "ненависть до російського", висловився на тему завершення бойових дій в Україні. На його думку, влада України має йти на переговори з країною агресором.

Про це мер Одеси заявив в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera. При цьому він зазначив, що кривавий диктатор володимир путін має на меті захопити місто, яке він очолює, адже він ним одержимий.

Попри це градоначальник відзначився заявою, що Україна має йти шляхом переговорів, а не шляхом прямої конфронтації.

"Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів у 1991 році, але треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації", — сказав Геннадій Труханов.

У тому ж інтерв'ю він заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині II (російська імператриця, яка знищила Гетьманщину і Січ, запровадила кріпацтво, розформувала слобідське козацтво, придушила козацьке повстання Пугачова) в Одесі.

"Я проти зносу статуй. Навіть якщо ми руйнуємо пам'ятники, історія не змінюється. Знаю, що зібрано петицію з 25 тисячами підписів, але я чекаю. З такою логікою мені також прибрати пам'ятник Пушкіну чи Гагаріну? Це не має сенсу", — заявив мер Одеси.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Геннадій Труханов висловився стосовно "руського міра" і розповів, чи можна до нього приписувати Одесу.