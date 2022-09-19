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Як у фільмах жахів: в Одесі кран влетів у маршрутку, багато постраждалих (фото, відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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146 маршрутка в Одесі потрапила в аварію 19 вересня Новина оновлена 19 вересня 2022, 10:50
146 маршрутка в Одесі потрапила в аварію 19 вересня

Ранок понеділка для пасажирів видався недобрим

Вранці у понеділок, 19 вересня, на селищі Котовського в Одесі кран протаранив маршрутку з людьми, внаслідок чого щонайменше шість людей постраждали.

Місцеві канали публікують вражаючі фото та відео з місця подій.

Невдача спіткала маршрутку №146, одну з найпопулярніших в Одесі, яка з’єднує район Таїрова та селище Котовського через центр. Сама аварія сталася на проспекті Добровольського.

Проспект Добровольського на карті Одеси
Проспект Добровольського на карті Одеси

Можливо, водій автокрана не встиг загальмувати, або просто не дотримався дистанції, проте наслідки очевидні, — він протаранив задню частину маршрутки.

Як видно на знімках та відео з місця аварії, кран буквально пробив маршрутку. Пасажирам із задніх сидінь дісталося найбільше.

За попередніми даними, постраждало щонайменше шестеро людей.

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Як повідомляв "Телеграф", раніше страшна аварія сталася у Львівській області, — там жінка не пропустила колону військових авто, через що загинуло четверо людей.

Також підняло багато галасу ДТП із кортежем президента України Володимира Зеленського. За попередніми даними, водій легковика під стимуляторами протаранив авто Зеленського та одну з машин супроводу у центрі Києва.

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#Одеса #ДТП