Одесу атакували "шахіди": чути вибухи, над містом здіймається дим (фото та відео)

Ранок неділі для багатьох одеситів явно не став добрим

На світанку 25 вересня в Одесі, після оголошення повітряної тривоги, пролунало кілька гучних вибухів. За попередньою інформацією, росіяни знову направили на місто кілька іранських безпілотників ("шахідів"), є успішне збиття, проте повідомляється і про приліт.

Більше деталей повідомляє "Телеграф", посилаючись на місцеві Telegram-канали "Одесса как она есть" та "Одесса INFO". Також факт вибухів підтверджують кореспонденти "Суспільного".

Наразі одесити чули щонайменше два гучні вибухи. Найімовірніше, що перший – це успішна робота наших сил ППО. Принаймні на це натякає характерна хмаринка диму, що піднімається поряд з місцем, де пролітала ворожа "пташка".

Дим над містом після одного зі збитків

Ось так летів один із дронів

З’явилося в мережі вже й відеофіксація самого моменту збиття дрона — чітко видно спалах у небі.

Проте не всі з усіма російськими безпілотниками вдалося успішно впоратися. За непідтвердженими даними, "шахід" атакував один із об’єктів важливої міської інфраструктури.

Над одним із районів міста піднімається дим, як після прильоту

Офіційної інформації від представників органів влади поки що не надходило.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що вночі не менше десяти разів росіяни обстріляли з ракет багатостраждальне Запоріжжя. Є постраждалі.