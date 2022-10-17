У передмісті Одеси пролунав вибух: що відомо

Окупанти атакували близько 8:20 ранку

Російські окупанти вранці 17 жовтня атакували не лише столицю України. Атаку ворога було спрямовано і на Одесу.

Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса.Інфо". Зазначається, що вибух пролунав у передмісті. Невдовзі після нього дали відбій повітряної тривоги. Попередньо — удару було завдано ракетою. На місці прильоту видніється дим.

Ракетна небезпека та ризик атаки дронами-камікадзе зберігаються, зазначають в оперативному командуванні "Південь".

UPD: З напрямку Чорного моря, з літака Су-35, випущено ракету Х-59, якою уражено один з об’єктів інфраструктури області. Без людських втрат, — офіційно повідомили в ОК "південь".

Стовп диму у передмісті Одеси

У Чорному морі помірно штормить — на берег можуть бути викинуті міни, також спостерігається шість російських кораблів, які мають 12 ракет "Калібр".

Сили ППО продовжують боротися з ворожими літальними апаратами. За трохи більше ніж дві години з 03:30 до 06:50 збили 15 дронів. Шість із них над Одеською областю, дев’ять — над Миколаївською. Також ліквідовано три ракети над Дніпропетровщиною. Напередодні ввечері за годину було знищено дев’ять "Shahed-136".

Саме такі "мопеди", як їх прозвали в мережі через характерний звук двигуна в польоті, атакували Київ вранці 17 жовтня — у Шевченківському районі пролунали чотири вибухи. Підтверджено попадання до житлового будинку.