Катька вже "все"? В Одесі вирішується доля пам’ятника Катерині ІІ

Скандальна статуя, до речі, розташована на Катерининській площі

Пам’ятник російській імператриці Катерині II, який нещодавно прикрасили мішком і петлею для повішення, планують знести. Проте попередньо за таке рішення має проголосувати міськрада, чия сесія відбудеться вже у листопаді. Вимога прибрати один із головних символів "руского міра", який нині падає на голови українців ракетами, підтримала більшість одеситів під час онлайн-голосування.

Про це стало відомо із заяви мера міста Геннадія Труханова, передає "Телеграф". Він підкреслив, що на платформі "Соціально активний громадянин" нарешті підбили підсумки волевиявлення жителів Одеси. Як виявилось, левова частка учасників опитування висловилася за повноцінний демонтаж пам’ятника.

Скандальна статуя, яку неодноразово за час війни обливали червоною фарбою, символізуючою кров, знаходиться на Катерининській площі. Люди настільки хотіли її позбутися, що навіть робили петицію на сайті президента України. Однак мерія довгий час була непохитною, а сам Геннадій Труханов висловлювався проти знищення пам’ятника.

Наразі думка чиновника кардинально змінилася. Він підтвердив, що питання про демонтаж статуї Катерини ІІ буде винесено на найближчу сесію, документацією вже займаються профільні фахівці.

"Особисто я голосуватиму "за" демонтаж пам’ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому", — зазначив він.

Також, на його думку, більшість депутатів прислухаються до думки рядових одеситів і підтримають їхнє рішення щодо знесення пам’ятника.

Результат голосування одеситів

Слід зазначити, що на платформі "Соціально-активний громадянин" могли голосувати виключно люди, які мають одеську прописку. Якщо ж ви живете у передмісті чи інших населених пунктах Одещини — система б просто не зарахувала ваш голос.

Раніше "Телеграф" розповідав, у чому полягає головна проблема небажання деяких українців розлучатися з радянським минулим, у тому числі у вигляді пам’ятників.