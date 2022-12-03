Небезпечний "сувенір": з’ясувалися подробиці вибуху гранати на вулиці в Одесі

Власником авто, в якому знайшли вибухонебезпечні предмети, виявився волонтер

Бойова граната, яка стала причиною вибуху в Одесі ввечері 2 грудня, була привезена до міста як сувенір. Таке виправдання перевезенню небезпечних снарядів у багажнику легкового автомобіля знайшов волонтер, який займається допомогою жителям Миколаївщини.

Подробиці трагедії, внаслідок якої постраждало щонайменше семеро людей, повідомляє "Суспільне". Нагадаємо, що граната здетонувала неподалік перехрестя М’ясоїдівської та Прохорівської вулиць.

Через вибух гранати постраждали не менше семи осіб, четверо з яких – співробітники Національної поліції. На жаль, у однієї з правоохорониць зафіксовано травматичну ампутацію ока. Ще троє її колег отримали мінно-вибухові травми та переломи. Серед мирних одеситів постраждало троє — один має перелом, у решти зафіксовані рвані та осколкові рани.

Фото з місця вибуху гранати

Волонтера, який вирішив лишити собі подібний "сувенір", збираються притягнути до відповідальності. Вже розпочато розслідування згідно зі ст. 263 Кримінального кодексу України – за незаконну поведінку зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами.

Зазначимо, що снаряд початково було виявлено під час планової перевірки автомобіля патрульними поліцейськими. Вибух пролунав, коли на місце прибула слідчо-оперативна група для фіксації порушення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч проти 3 грудня звуки вибухів також лунали на території щонайменше трьох областей України — Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської.

Також ми повідомляли деталі вчорашнього вибуху у Дніпрі, який стався під час повітряної тривоги. Як виявилося, причиною гучних звуків став аж ніяк не російський обстріл.