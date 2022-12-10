В Одесі - майже повний блекаут: яка ситуація зі світлом по Україні

В Одесі, Дніпрі та Херсоні не діють графіки відключень

У ніч проти 10 грудня російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області іранськими безпілотниками-"шахідами". Внаслідок цього в Одесі відключено електроенергію у всіх споживачів, крім критичної інфраструктури.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК. Як зазначається, загалом за ніч постраждали і зазнали руйнувань кілька об'єктів інфраструктури. На місце прибули всі відповідні служби: рятувальники, військові та бригади енергетиків. Відновлення об'єктів розпочнеться після отримання дозволу від військових.

"По населеним пунктам області також відбуваються екстрені відключення. Енергетики ДТЕК Одеські електромережі та НЕК Укренерго об’єднали зусилля та працюють разом 24/7, щоб якомога скоріше полагодити все зруйноване ворогом та стабілізувати ситуацію", — йдеться в повідомленні ДТЕК.

Повідомлення ДТЕК

Крім того, в оперативному командуванні "Південь" також прокоментували ситуацію. Повідомляється, що внаслідок атаки дронів постраждалих немає.

"Триває робота рятувальних та відновлювальних служб. Силами протиповітряної оборони 4 "Shahed-136" збито над Херсонщиною, 4 над Миколаївщиною, 2 над Одещиною", — підкреслює ОК "Південь".

Також важка ситуація з електроенергією наразі й в інших містах України. Зокрема, голова Херсонської обласної державної адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів тисячі абонентів у Херсоні не мають світла.

"Вночі та вранці російські окупанти обстрілювали Херсон. Через пошкодження ліній електроживлення знову без світла залишилися: центр міста; Шуменський мікрорайон; селище Степанівка", — коментує Янушевич.

У Дніпрі та області відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Про це повідомили на сайті ДТЕК.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, генеральний директор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко розповів, що робити, якщо немає світла понад 7 годин.