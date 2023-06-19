В Одесі вночі лунали вибухи: що відомо про наслідки (відео)

Сили протиповітряної оборони відпрацювали на славу

Одеська область вже вдруге за останні сім днів опинилася під ракетним ударом російської армії. В ніч на 19 червня окупанти атакували регіон із акваторії Чорного моря. За даними голови громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука, по Одесі було випущено одразу чотири "Калібри".

Про це він розповів у своєму ранковому зверненні до жителів області у власному Telegram-каналі. Чиновник спирається на інформацію, підтверджену військовими.

За словами Братчука, всі чотири "Калібри" були успішно ліквідовані нашими силами протиповітряної оборони. Всі гучні звуки, котрі чули жителі Одеси та області, якраз і свідчили про знищення крилатих ракет на підльоті до цілей.

Про ймовірні наслідки падіння уламків не повідомлялося.

Слід зазначити, що зранку на Одещині теж "гучно" — однак не через російські обстріли, а завдяки природнім чинникам. Регіон накрило дощами із грозами, тож будь-які голосні звуки — це звичайний грім.

Нагадаємо, що в останні дні росіяни активізували пуски "Калібрів" із Чорного моря. Попередньо ворог обстріляв крилатими ракетами Київ під час знаходження у місті африканської делегації, котра привезла для обговорення "мирний план".

Слід зазначити, що реакція делегації ПАР на ракетний удар встигла вельми сильно здивувати українців.