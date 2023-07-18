Постраждали будинки та морський порт: в Одесі показали наслідки атаки "шахедів"

Повітряні цілі ворога вдалося збити, але уламки, що впали, наробили великих неприємностей

У ніч на 18 липня російські окупанти масово атакували Одесу крилатими ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136. В результаті в місті є пошкодження, а серед мирного населення постраждала одна людина.

Про це повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook, опублікувавши фотографії наслідків події.

"Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення та виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів", — йдеться у повідомленні.

Усі ракети вдалося збити силами протиповітряної оборони. Однак їхні уламки наробили чимало неприємностей

"На жаль, уламками збитих ракет і вибуховою хвилею від шкоди пошкоджено об’єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав чоловік похилого віку, він госпіталізований", — розповідають в ОК "Південь".

Також наголошується, що на підльоті з моря на Одещині було знищено 21 дрон-камікадзе "Shahed-136".

Водночас нічну атаку прокоментував голова офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що атака на Одесу та Миколаїв є ще одним доказом, що росія хоче поставити під загрозу життя 400 млн осіб у різних країнах, які залежать від продовольчого експорту.

"Світ повинен розуміти, що мета росії — це голод і вбивство людей. Їм потрібні хвилі біженців. Цим вони хочуть послабити Захід", — зазначив він.

В Офісі Генпрокурора України зазначили, що за фактом масованої атаки розпочато досудове розслідування.

"В результаті атаки ворога 74-річний чоловік отримав множинні поранення, він госпіталізований до лікарні. Пошкодження отримали об’єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь", — йдеться у повідомленні.

Варто додати, що низка пропагандистських російських видань написала про атаку Одеси цієї ночі з акцентом на те, що це нібито була відповідь за удар по Кримському мосту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку у Львові. В результаті загинули шестеро людей.