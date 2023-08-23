Одеська область чує вибухи: що відомо про новий обстріл
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В області працює ППО та українська авіація
Російські окупанти в ніч проти 23 серпня влаштували обстріли Одеської області, використовуючи ударні безпілотники.
Як поінформувала прес-служба Повітряних сил ЗСУ, неназвана кількість дронів рухалася над акваторією Чорного моря у бік Одеси.
При цьому моніторингові групи повідомляють про те, що на їх перехоплення піднімалася авіація, а тому в деяких місцях було чути вибухи. Згідно з попередніми даними, метою чергового нічного нальоту росіян є портова інфраструктура на березі Дністра.
Однією з найімовірніших цілей називається Рені, а тому місцевих жителів закликали перебувати у безпечних місцях. Також повідомлялося про вибухи в Ізмаїлі.
На момент публікації цієї новини повітряну тривогу було оголошено лише в Одеській області.
Як повідомлялося раніше, окупанти у серпні активно обстрілювали Одеську область, намагаючись завдавати ударів по складах зерна і тим самим знову шантажувати світ голодом.
Подібні обстріли активізувалися після того, як росія вийшла з угоди щодо безперешкодного вивезення українського зерна з чорноморських портів. Втім, експорт продовольства продовжився і після цього.