Вчетверте за тиждень: росіяни знову вдарили по Одещині, є руйнування

Постраждав чоловік, в нього легка травма ноги

Росіяни буквально щоночі атакують Одеську область. У ніч проти 7 вересня вони упродовж трьох годин били ударними безпілотниками по півдню Одещини.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі. Він констатував, що це вже четверта атака на Ізмаїльський район за останні п’ять днів.

"Внаслідок сьогоднішнього нальоту "шахедів" у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля. Постраждала одна цивільна людина. Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги", — описав наслідки атаки Кіпер.

Він додав, що на місці триває ліквідація наслідків російських ударів. Працюють всі відповідні служби.

Варто зазначити, що ніч була неспокійною і для жителів інших регіонів України. Повітряні тривоги було оголошено у східних та північних областях через загрозу застосування балістичного озброєння. Вибухи чули жителі Сум, місцева влада повідомила про роботу Сил протиповітряної оборони.

Як повідомили у Telegram-каналі Повітряних Сил України, минулої ночі було знищено 25 ворожих "шахедів".

Інографіка Повітряних Сил

"У ніч на 7 вересня 2023 року російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – ТОТ, Крим). Усього зафіксовано пуски 33 "шахедів", в основному – у напрямку південних районів Одеської області", — описали ситуацію у ПСУ, додавши, що 25 з них збила ПВО.

Водночас, як повідомляв "Телеграф", неспокійною ніч була і для мешканців країни-агресорки. росії продовжують дошкуляти невстановлені безпілотники, й досить істотно. У ніч проти 7 вересня їх зафіксували у Ростові-на-Дону — пролунав вибух і почалася потужна пожежа, над Брянською областю та у Підмосков’ї.