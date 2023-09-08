Росіяни атакували Одещину "шахедами" п’яту ніч поспіль: що відомо

Тривогу на Одещині оголосили незадовго до півночі — о 23:46

У ніч на п’ятницю, 8 вересня, росіяни атакували Одеську область групами "шахедів" з південно-східного та південного напрямків, всього вони запустили 20 ударних безпілотників. Це вже п’ята атака на регіон, 7 вересня постраждав чоловік, було чимало руйнувань.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних Сил України. Уточнюється, що пуски дронів були з Приморсько-Ахтарська (РФ) і мис Чауда (окупований Крим).

Атаку відображали зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил, протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України. Вони знищили 16 "Shahed-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей.

Інфографіка Повітряних Сил

Тривогу на Одещині оголосили незадовго до півночі — о 23:46. Пізніше (1:05) у Повітряних силах попередили, що група ударних безпілотників наближається до Одеси. Повідомлялося про загрозу застосування "шахедів" й в інших південних областях — Херсонській та Миколаївській. О 2:14 у ВС попередили, що з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси рухається нова група дронів. О 3:44 дали відбій тривоги по всіх областях, у тому числі й на Одещині.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці 8 вересня, у Запоріжжі прогриміло кілька потужних вибухів. Тривогу в регіоні оголосили лише після них. Як повідомив голова ОВ Юрій Малашко, росіяни балістичними ракетами вдарили по об’єктах цивільної інфраструктури, відомо мінімум про одного пораненого.