Є руйнування і чимало постраждалих: рф знову вдарила дронами по Одещині

Росіяни продовжують "кошмарити" регіон

Росіяни не перестають атакувати Одещину — у ніч проти середи, 13 вересня, російські терористи вдарили по півдню області. Вони запустили кілька груп "шахедів" по Ізмаїльському району.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі. На жаль, є влучення.

Зафіксовано пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. На місці спалахнули пожежі, їх ліквідують рятувальники.

"Відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Троє людей у тяжкому та троє у середньому стані тяжкості доставлено до лікарні, їм надається вся необхідна допомога", — написав Кіпер.

Тривогу на Одещині оголосили невдовзі після опівночі, о 0:27. Як повідомили у Telegram-каналі Повітряних Сил України, кілька груп БПЛА рухалися на південь області з Чорного моря. Крім того, групи ударних БПЛА рухалися вздовж кордону з Румунією. О 3:06 окрім загрози ударів безпілотників на Одещині оголосили ракетну небезпеку. Відбій повітряної тривоги дали о 4:49.

Як пишуть місцеві пабліки, внаслідок атаки російських дронів є руйнування у приватних будинках. Також, за їхньою інформацією, один із БПЛА потрапив у вантажний автомобіль, він спалахнув.

Як повідомляв "Телеграф", українські розвідники спільно з партизанами завдали чергового удару по росіянах в Енергодарі. Цього разу наш бойовий дрон прилетів прямо на свято до окупантів.