Пошкоджено готель і не тільки: наслідки нічного удару по Одесі та області (фото, відео)

Є руйнування цивільної інфраструктури, хоча окупанти вже намагаються виправдати атаку своїми пропагандистськими вигадками

У ніч на 25 вересня росіяни влаштували масовану атаку, зокрема, на Одесу та область. За даними Сил оборони півдня, у небі над регіоном було знищено 19 безпілотників типу Shahed та чимало "Калібрів". Також ворог застосовував надзвукові ракети "Онікс" — за попередніми даними, одразу дві.

Таку інформацію військові повідомили у офіційному Telegram-каналі відомства. Також про наслідки нічного удару прозвітував і очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Слід зазначити, що із "шахедами" українські засоби ППО "розправилися" блискавично — всі випущені ворогом БПЛА були оперативно знищені. Із 12 "Калібрів", запущених по різних областях, одну ракету збили на Кіровоградщині, ще одну — на Миколаївщині. Більшість "залишку" стала ціллю протиповітряної оборони Одещини.

Наслідки влучання в Одесі

"На жаль, ворог підступно влучив у припортову інфраструктуру. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа", — зазначили у Силах оборони півдня.

Готель "Одеса" був однією із візитівок міста, хоч і не працював багато років

Слід підкреслити, що росіяни уже вигадали чергову "теорію" про начебто наявність у будівлі "іноземних найманців", а згодом і зовсім "віддали" готель під начебто штаб ВМС України. Звичайно ж, це неправда, а ворог просто намагається безглудими фейками пояснити свої удари по цивільній інфраструктурі.

Також відомо, що через падіння уламків ворожих цілей було пошкоджено склади одного із місцевих підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Всі пожежі, котрі спалахнули після цього, оперативно ліквідовані.

"В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні", — повідомив Олег Кіпер, додавши, що інших постраждалих немає.

Слід зазначити, що Одещина у вересні регулярно потрапляє під російські ракетні та дронові атаки. Лише 17 вересня у місті чули щонайменше два потужні вибухи.

Також був тиждень, коли росіяни били по регіону п'ять днів підряд, націлившись на припортову інфраструктуру.