Росіяни продовжують тероризувати Одещину: є постраждалі та руйнування, спалахнула пожежа (фото)

Більшість дронів було збито

Через день після ракетного удару по готелі в Одесі росіяни знову атакували область. Протягом двох годин Одещина зазнавала атаки безпілотниками.

Про наслідки нічного удару розповів голова Одеської ОВ Олег Кіпер. Він наголосив на напруженій роботі сил ППО минулої ночі, більшість БПЛА було збито, проте в Ізмаїльському районі є приліт, постраждали двоє людей.

Загорілася пожежа

"Більшість дронів збито. На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другому з тяжкою травмою руки госпіталізували", — описав ситуацію Кіпер.

Голова Одеської ОВА повідомив і про руйнування внаслідок ворожого удару. Так, пошкоджено будівлю пункту пропуску та складські приміщення. Також постраждало близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися. Пожежі ліквідували рятувальники.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський 25 вересня відреагував на російський удар по Одесі. Він заявив, що прикриття Одеської області є пріоритетом на всіх його переговорах щодо ППО.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці 26 вересня, незабаром після оголошення повітряної тривоги у Кривому Розі пролунав вибух. Місцеві жителі повідомляють, що він був поодиноким, але досить сильним.