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Одещину атакували дронами: відомо про пожежі, можливий приліт у будинок (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Одеса та область потерпають від атак окупантів уже котру ніч поспіль Новина оновлена 12 жовтня 2023, 06:16
Одеса та область потерпають від атак окупантів уже котру ніч поспіль. Фото Колаж "Телеграфу"

"Шахеди" летіли кількома групами із певними часовими перервами

Одеську область продовжують кошмарити росіяни — у ніч проти 12 жовтня вкотре атакували інфраструктуру регіона безпілотними апаратами. Чи не найбільше уваги окупантів до себе "привернув" Ізмаїльський район. Місцеві жителі повідомляли про низку гучних вибухів, а також активну роботу засобів ППО.

Про це інформують одеські Telegram-канали. Слід зазначити, що обласна влада поки не підтверджувала факт прильоту, однак у очільника Одеської ОВА Олега Кіпера ще під час повітряної тривоги було натякаюче на небезпеку для Ізмаїльщини повідомлення.

"Ізмаїльський район, хутко рушайте у безпечні місця. Знаходьтеся в укриттях до відбою!" — написав чиновник, закликавши людей не знімати роботу засобі протиповітряної оборони.

Одна із камер відеоспостереження в Ізмаїлі зафіксувала досить гучний звук, котрий, за словами місцевих, підтверджує факт прильоту, а не збиття безпілотника.

За даними пабліка "Х-я Одесса", в місті є влучання у житловий будинок. Про постраждалих чи жертв невідомо, однак на розмитому відеозаписі справді чути голоси очевидців, котрі підтверджують це. Також відео підтверджує факт пожежі у місті, що, ймовірно, зайнялася внаслідок удару дронами.

Очікуємо офіційних коментарів від влади.

Нагадаємо, що російські пропагандисти всього кілька днів тому закликали до "утюжіння" Одещини та Миколаївщини. Істерика у кремлівських посіпак трапилася через те, що в Чорному морі запрацював додатковий зерновий коридор без урахування думки рф.

Цим шляхом, до речі, активно користуються іноземні судна для вивезення товарів на експорт. Лише 1 жовтня порти Одеської області покинули кілька вантажних кораблів.

Теги:
#Одеса #Одеська область #Ізмаїл #БПЛА #Shahed 136