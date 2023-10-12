Били по портах та будинках: подробиці нічної атаки дронів на Одещину

Було зафіксовано одразу кілька пожеж, вони вже оперативно ліквідовані

Під час нічного нальоту "шахедів" на Одещину було знищено 10 безпілотників. На жаль, без влучань не обійшлося — факт прильотів підтверджений офіційними особами. Відомо, що під ворожий удар потрапила портова інфраструктура, а також будинки мирних жителів області. На щастя, смертей не зафіксовано, однак є постраждала.

Деталі про атаку розповіли у пресслужбі Сил оборони півдня, а також очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram. За наявними даними, "шахеди" намагалися надурити системи протиповітряної оборони, запускаючи безпілотники із різних напрямків і використовуючи складні траєкторії руху.

Дрони пошкодили кілька складських будівель у припортовій зоні на півдні області. Дісталося і житловим будинкам. Усі пожежі, котрі виникли внаслідок удару, уже успішно ліквідовані рятувальниками.

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За даними Кіпера, серед постраждалих — жінка 1935 року народження. Вона отримала термічні опіки тіла, однак їхня важкість не уточнювалася. Наразі поранена знаходиться під наглядом медиків у лікарні, їй надається вся необхідна допомога.

Слід додати, що окремі десятка приземлених навіки БПЛА на Одещині, іще чотири знищено у Миколаївській області.

Загалом, за даними Повітряних Сил ЗСУ, цієї ночі окупанти випустили по півдню України 33 ударні дрони. 28 із них вдалося збити.

Зазначимо, що протягом цього тижня росіяни щодня влаштовують "шахедні" ночі півдню України. Перед цим прильоти на Одещині фіксували 10 жовтня — вибухи чули навіть в обласному центрі.

Імовірно, так окупанти можуть дослухатися до своїх пропагандистів, котрі закликали "утюжити" Одесу та Миколаїв. Причина — у запуску зернового коридору без врахування думки кремля.