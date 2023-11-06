Росіяни серйозно вдарили по Одесі: є руйнування та поранені (фото та відео)

Окупанти атакували південь України

Пізно ввечері в неділю, 5 листопада, і вночі російські війська атакували Одесу ракетами та дронами. Є поранені та руйнування.

Як повідомили в Telegram-каналі Сил оборони Півдня, в ніч проти 6 листопада ворог атакував південні регіони різними типами ракет і ударними дронами. На Одещині росіяни вдарили по обласному центру та припортовій інфраструктурі.

"Більшість цілей знищено. Але є влучення. Попередньо постраждали 5 людей", — йдеться в повідомленні.

У мережі з’явились фото наслідків

Постраждала будівля

Крім того, росіяни вдарили авіабомбами по Херсонщині. На Миколаївщині працювала ППО.

Пізніше там уточнили, що за попередніми даними, росіяни вдарили по Одесі "Онікс" та "Іскандер-М". Влучання в центрі та по законсервованій промисловій будівлі.

"Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, віднесений до спадщини ЮНЕСКО", — йдеться у повідомленні.

Крім того, була атака дронами. Вона була інтенсивною та щільною, спрямована припортовою інфраструктурою Одеси.

"15 дронів знищено силами протиповітряної оборони. На жаль, потраплянням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальна спецтехніка, автомобілі із зерном", — додали у Силах оборони Півдня.

Голова Одеської ОВ Олег Кіпер підтвердив, що поранення отримали п’ятеро мешканців Одеси. Він додав, що їх госпіталізовано з осколковими пораненнями.

Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки постраждав Одеський національний художній музей. 6 листопада йому виповнюється 124 роки.

"Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми "привітали" нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч. У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового обʼєкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", — написав він.

Мер Одеси Геннадій Труханов додав, що експонати, відомі на весь світ, дивом вціліли: "Трохи туди, трохи сюди й могли б ми позбутися багатьох наших зразків, експонатів, дуже відомих на весь світ. На щастя, цього не сталося", — зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф", цими днями президент України Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги. За його словами, це насамперед це стосується мешканців Харкова та Запоріжжя, а також Херсонської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей.