В Одесі пролунали потужні вибухи, повідомляється про приліт: всі подробиці (оновлено)

Чим саме росіяни обстріляли Одесу наразі невідомо

В Одесі ввечері 10 листопада пролунав сильний вибух. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в одному з районів міста видніється стовп диму.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер попросив мешканців та гостей міста бути в укриттях до відбою тривоги та наголосив, що це важливо. Відомо про два влучання в Одеському районі.

"Мешканці Одеського та Білгород-Дністровського районів, будь ласка, знаходитесь у безпечних місцях для відбою повітряної тривоги! Це важливо!", — написав Кіпер.

Вибух у місті пролунав під час повітряної тривоги, а відбій дали близько 20:00. Подробиці прильоту не повідомляються, також невідомо, чи постраждалі внаслідок обстрілу міста чи руйнування.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок влучень по Одеському району постраждали троє людей: жінка 96 років і двоє чоловіків 72 і 73 років. Постраждалу рятувальники дістали з-під завалів будинку у дачному кооперативі, вона у лікарні у стабільному стані. Щодо чоловіків, то вони отримали легкі травми та отримали допомогу медиків на місці.

В той же час на головній вулиці Одеси Дерибасівській веселощі не припинялися ні на хвилину, незважаючи на повітряну тривогу та вибухи. Музиканти продовжували грати та збирати навколо себе величезні натовпи, а також їх розважали фаєр-шоу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окупанти вдарили по кораблю в Одесі. Судно було цивільним, є загиблий, а у ЗСУ розкрили трагічні деталі.