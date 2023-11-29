Хотів хайпанути у TikTok: в Одесі затримали блогера за злив роботи ППО (фото)

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

В Одесі затримали тіктокера, який злив у мережу бойову роботу ППО під час одного з ракетно-дронових обстрілів. Таким чином він намагався хайпанути та наростити собі аудиторію на своїй сторінці.

Ролик встигли переглянути понад 40 тисяч людей із подальшим його поширенням. Про це у середу, 29 листопада, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Зазначається, що відео блогер записав у ніч проти 5 листопада, коли російські окупанти в черговий раз атакували центр Одеси. Хлопець зняв роботу ППО та розмістив відео на своєму обліковому записі в TikTok, що дозволяло ідентифікувати об’єкти на місцевості.

Свої дії тіктокер пояснив бажанням наростити аудиторію. Однак натомість він отримав повідомлення про підозру у несанкціонованому розповсюдженні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За клопотанням прокурора вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Продовжується досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч із 5 на 6 листопада російські окупанти вдарили по центру Одеси. Загарбники били по місту різними типами ракет і ударними дронами. Внаслідок пригоди було пошкоджено десятки автомобілів, 20 багатоповерхівок, а також об’єкти інфраструктури.