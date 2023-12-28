Військовий взяв у заручники дружину та доньку в Одесі, і намагався накласти на себе руки: всі деталі НП

Висловлював небажання жити та порізав руки

28 грудня, в Одесі у квартирі п’ятиповерхівки, озброєний чоловік на тлі проблем в особистому житті намагався вкоротити собі віку. Взяв у заручники власну 13-річну дитину та дружину. За попередньою інформацією, нападник військовий.

Мешканців під’їзду довелося евакуювати. Про це повідомляє місцеве видання Думська. Зазначається, що чоловік був під наркотиками.

На місце події прибули поліцейські, яких викликали офіцери військової частини та карета "швидкої допомоги". На щастя, медична допомога нікому не знадобилася.

Нападника вивели з будівлі. Його посадили в карету швидкої допомоги та відвезли.

Люди у формі під руки вивели бешкетника з дому

Вже пізніше в Силах оборони Півдня прокоментували інцидент та назвали причину, чому так вчинив чоловік. Він служить в одній з військових частин на Одещині. А також висловлював небажання жити та наміри самогубства, повідомивши, що порізав собі руки і стікає кров'ю. Аби не допустити вчинення самогубства, двері було відчинено примусово.

Офіційної інформації від поліції наразі немає.

Чоловіка посадили в карету швидкої допомоги та відвезли

Раніше "Телеграф" писав, що військовий психолог розповів про кримінальний бік його роботи. За його словами, військові не часто звертаються за допомогою.