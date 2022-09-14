Ціна свободи – біль та втома: фотограф показав зворотний бік контрнаступу ЗСУ (репортаж)

Історичні фото, як насправді виглядає війна

Вже другий тиждень українці не перестають радіти успіхам Збройних сил України щодо деокупації Харківської, Херсонської та Донецької областей, проте дехто при цьому забуває, що втрат зазнають обидві сторони. І в ході наступу втрати завжди більші, ніж при обороні.

Відомий фотограф Костянтин Ліберов показав у Instagram репортаж, на якому можна побачити зворотний бік контрнаступу, — не лише переможні посмішки та українські прапори у звільнених містах, а й виснажені обличчя людей, які боролися за все це.

Ліберов 12 вересня з’їздив з колоною українських військових у напрямку Ізюма та показав, якою ціною дається звільнення земель.

"Так виглядає війна. Те, що криється за кожною радісною для нас новиною, за кожним вирваним чи утриманим сантиметром нашої землі", — наголосив фотограф.

Українські військові йдуть уперед майже без відпочинку

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Подивіться у ці втомлені світлі обличчя захисників

Ще один українізований трофей

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Серед іншого, на фото знято пораненого військового, — він підірвався і залишився живим тільки завдяки тому, що його авто наїхало на міну заднім колесом.

Втомлені, виснажені, поранені — все одно йдуть вперед

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Зауважимо, що Ізюм мав велике стратегічне значення для російських окупантів, оскільки є великим логістичним вузлом, який зв’язує Донецьку та Харківську область.

Ізюм на карті бойових дій 14.09.2022

Місто було окуповане ще у квітні, але 10 вересня після звільнення Балаклії українські військові увійшли і до Ізюму.

На початку контрнаступу ворог втрачав щонайменше 400-600 осіб на день, однак і ЗСУ теж доводиться несолодко, хоч і цифри втрат зі зрозумілих причин не оголошуються.

Як повідомляв "Телеграф", раніше українців вразила історія військового, якого від смерті під Ізюмом врятували складені у кишені гривні.