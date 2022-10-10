Найпотужніший удар за довгий час: як виглядає Київ після обстрілу (репортаж)

Місцями руйнування дуже серйозні

Ранок понеділка, 10 жовтня, став надзвичайно тривожним для мешканців Києва, — тривога тривала там понад п’ять годин, і за цей час у столиці зафіксували цілу низку вибухів.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці подій та зняв на фото та відео, що там зараз відбувається.

Остаточних даних ще не оприлюднено, проте попередньо під удари потрапили Шевченківський, Солом’янський та Подільський райони Києва, є загиблі та постраждалі.

За даними мера Києва Віталія Кличко на 14:30 від ракетних ударів у Києві загинули 5 людей. 51 постраждалий. Із них42 госпіталізовані до медзакладів міста.

Серед іншого, постраждав дитячий майданчик:

Вдарило і по автомобілях, вони горіли просто на вулицях.

Автомобілі гасили довго

Відновити їх навряд чи вдасться

Без жертв на жаль не обійшлося

Довелося задіяти дуже багато рятувальників

Дуже серйозно постраждав бізнес-центр Tower неподалік вокзалу — дзеркальні вікна не зіграли йому на руку.

Так виглядає Тауер здалеку

При наближенні видно реальні масштаби пошкоджень

Перші поверхи дуже постраждали

Обшивка падала прямо на дорогу

Відновлення займе чимало коштів та часу

Перші поверхи постраждали найбільше

Жителі Києва у відвертому шоці від терору росії

Крім того, був вибух і зовсім поряд із знаменитим пішохідним "мостом Кличка" на Подолі.

Як видно на знімках з місця подій, сам міст отримав незначні пошкодження, — удар пройшов повз нього на майданчик унизу.

Як видно, "міст Кличка" продовжує міцно стояти

Хоч трошки і пошарпаний

Уламками продірявило огорожу

Прилетіло повз мост

По тротуару під пішохідним мостом ударило дуже сильно

Працівники екстрених служб надавали допомогу як людям, так і друзям нашим меншим:

Серед постраждалих опинилися і діти

Тварини також нелегко перенесли ракетну атаку

Слова, які регулярно повторює кожний українець

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент України Володимир Зеленський назвав дві цілі ракетного терору росії 10 жовтня.