Найпотужніший удар за довгий час: як виглядає Київ після обстрілу (репортаж)
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Місцями руйнування дуже серйозні
Ранок понеділка, 10 жовтня, став надзвичайно тривожним для мешканців Києва, — тривога тривала там понад п’ять годин, і за цей час у столиці зафіксували цілу низку вибухів.
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці подій та зняв на фото та відео, що там зараз відбувається.
Остаточних даних ще не оприлюднено, проте попередньо під удари потрапили Шевченківський, Солом’янський та Подільський райони Києва, є загиблі та постраждалі.
За даними мера Києва Віталія Кличко на 14:30 від ракетних ударів у Києві загинули 5 людей. 51 постраждалий. Із них42 госпіталізовані до медзакладів міста.
Серед іншого, постраждав дитячий майданчик:
Вдарило і по автомобілях, вони горіли просто на вулицях.
Дуже серйозно постраждав бізнес-центр Tower неподалік вокзалу — дзеркальні вікна не зіграли йому на руку.
Крім того, був вибух і зовсім поряд із знаменитим пішохідним "мостом Кличка" на Подолі.
Як видно на знімках з місця подій, сам міст отримав незначні пошкодження, — удар пройшов повз нього на майданчик унизу.
Працівники екстрених служб надавали допомогу як людям, так і друзям нашим меншим:
Як повідомляв "Телеграф", раніше президент України Володимир Зеленський назвав дві цілі ракетного терору росії 10 жовтня.