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Найпотужніший удар за довгий час: як виглядає Київ після обстрілу (репортаж)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Внаслідок атаки постраждали одразу кілька районів Києва Новина оновлена 10 жовтня 2022, 14:43
Внаслідок атаки постраждали одразу кілька районів Києва

Місцями руйнування дуже серйозні

Ранок понеділка, 10 жовтня, став надзвичайно тривожним для мешканців Києва, — тривога тривала там понад п’ять годин, і за цей час у столиці зафіксували цілу низку вибухів.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці подій та зняв на фото та відео, що там зараз відбувається.

Остаточних даних ще не оприлюднено, проте попередньо під удари потрапили Шевченківський, Солом’янський та Подільський райони Києва, є загиблі та постраждалі.

За даними мера Києва Віталія Кличко на 14:30 від ракетних ударів у Києві загинули 5 людей. 51 постраждалий. Із них42 госпіталізовані до медзакладів міста.

Серед іншого, постраждав дитячий майданчик:

Вдарило і по автомобілях, вони горіли просто на вулицях.

Авто, що згоріло біля парку Шевченка в Києві 10.10.2022
Автомобілі гасили довго
Авто, що згоріло біля парку Шевченка в Києві 10.10.2022
Відновити їх навряд чи вдасться
Загиблий біля парку Шевченка у Києві 10.10.2022
Без жертв на жаль не обійшлося
Парк Шевченка Київ після обстрілу 10.10.2022
Довелося задіяти дуже багато рятувальників

Дуже серйозно постраждав бізнес-центр Tower неподалік вокзалу — дзеркальні вікна не зіграли йому на руку.

Бізнес-центр Tower/Тауер, де був ДТЕК, після обстрілу у Києві
Так виглядає Тауер здалеку
Бізнес-центр Tower/Тауер, де був ДТЕК, після обстрілу у Києві
При наближенні видно реальні масштаби пошкоджень
Бізнес-центр Tower/Тауер, де був ДТЕК, після обстрілу у Києві
Перші поверхи дуже постраждали
Бізнес-центр Tower/Тауер, де був ДТЕК, після обстрілу у Києві
Обшивка падала прямо на дорогу
Бізнес-центр Tower/Тауер, де був ДТЕК, після обстрілу у Києві
Відновлення займе чимало коштів та часу
Бізнес-центр Tower/Тауер, де був ДТЕК, після обстрілу у Києві
Перші поверхи постраждали найбільше
Бізнес-центр Tower/Тауер, де був ДТЕК, після обстрілу у Києві
Жителі Києва у відвертому шоці від терору росії

Крім того, був вибух і зовсім поряд із знаменитим пішохідним "мостом Кличка" на Подолі.

Як видно на знімках з місця подій, сам міст отримав незначні пошкодження, — удар пройшов повз нього на майданчик унизу.

Пішохідний міст у Києві після обстрілу 10.10.2022
Як видно, "міст Кличка" продовжує міцно стояти
Пішохідний міст у Києві після обстрілу 10.10.2022
Хоч трошки і пошарпаний
Пішохідний міст у Києві після обстрілу 10.10.2022
Уламками продірявило огорожу
Пішохідний міст у Києві після обстрілу 10.10.2022
Прилетіло повз мост
По тротуару під пішохідним мостом ударило дуже сильно

Працівники екстрених служб надавали допомогу як людям, так і друзям нашим меншим:

Постраждалі від ракетного удару по Києву 10.10.2022
Серед постраждалих опинилися і діти
Постраждалі від ракетного удару по Києву 10.10.2022
Тварини також нелегко перенесли ракетну атаку
Слова, які регулярно повторює кожний українець

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент України Володимир Зеленський назвав дві цілі ракетного терору росії 10 жовтня.

Теги:
#Київ #Обстріл #Репортаж