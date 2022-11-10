Герої спочивають з усіма почестями: як зараз виглядає один з найбільших цвинтарів Києва (репортаж)

Через війну свіжих могил стає дедалі більше

Кровопролитна війна, яка триває в Україні вже дев’ятий місяць, забрала чимало життів, як росіян, так і українців. Поки складно оцінювати всі втрати, рахунок іде на десятки, а то й сотні тисяч з обох боків.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на одному з найбільших цвинтарів Києва та показав, як українці вшановують пам’ять захисників, які загинули, обороняючи свою землю від російських загарбників.

Лісовий цвинтар — найбільший на лівому березі Києва і займає цілих 142 гектари. На жаль, в останні місяці могил там помітно побільшало.

Лісовий цвинтар на карті Києва

Як можна бачити на свіжих знімках, цвинтар поповнився рядами із сотень свіжих могил. У них дуже різне оформлення, деякі охайні, але прості, інші ж великі та гранітні.

З’явилося багато нових могил

Могили виглядають дуже доглянутими та охайними

На них можна побачити хрести з фотографіями захисників, майже у кожної також стоять прапори — як державні, так і "Свободи" та "Азова".

Герої не вмирають

Україна пам’ятає кожного, хто віддав життя на її захист

Як повідомляв "Телеграф", раніше на фронті також загинув юний залізничник Артем Кікош, — у нього залишився маленький син.