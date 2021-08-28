The Washington Post: Поки що під закон про олігархів потрапили тільки політичні суперники Зеленського, зокрема Медведчук

Провідна американська газета The Washington Post опублікувала статтю, де йдеться про процес деолігархізації, який був запущений в Україні за ініціативою чинного Президента Володимира Зеленського. Зокрема, видання пише про те, що, незважаючи на гучні заяви офіційного Києва про розпочату боротьбу з олігархами, поки що цей процес торкнувся тільки головних політичних опонентів Зеленського, серед яких і голова політради партії «опозиційна платформа – за життя» Віктор Медведчук.

У публікації наголошується, що, просуваючи так званий закон про олігархів, Володимир Зеленський обіцяв, що це змусить магнатів, які підпадають під дію закону, не тільки розкрити свої активи, але і заборонить їм фінансувати політичні партії і проекти.

"Але, по суті цей закон є кроком до умиротворення Міжнародного валютного фонду, який призупинив кредитну угоду на 5 мільярдів доларів через побоювання з приводу реформ»,-йдеться в статті американського видання.

Також, уточнюється в матеріалі, на думку деяких експертів, Зеленський вирішив скористатися цим законом у власних інтересах – для усунення політичних конкурентів.

"Два олігархи, які стали мішенню (української влади. — Ред.–, досі були політичними суперниками Зеленського. Віктору Медведчуку, мільйонеру і союзнику Путіна, предʼявили звинувачення в державній зраді. А Петро Порошенко, екс-президент, який програв Зеленському на виборах 2019 року, а також кондитерський і медіа магнат, став обʼєктом розслідувань у звʼязку з корупцією», – підкреслює видання.

Нагадаємо, офіс генерального прокурора звинувачує голову політради партії " опозиційна платформа — за життя» Віктора Медведчука в державній зраді. 13 травня цього року лідер опозиції був поміщений під домашній арешт, а 9 липня домашній арешт продовжили ще на два місяці. Адвокати політика подали апеляційну скаргу на дане рішення, але 30 липня Київський апеляційний суд залишив рішення Печерського районного суду міста Києва про продовження запобіжного заходу без змін.

В словами Віктора Медведчука, справжньою причиною кримінальної справи щодо нього є те, що на Банковій не сприймають конструктивну критику з боку опозиції ‒ як від нього самого, так і інших членів партії «опозиційна платформа – за життя».