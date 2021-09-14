Відносини Зеленського з Разумковим різко погіршилися, вони навіть не розмовляють, — джерело

Інсайдери повідомили "Телеграфу" про те, що у Зеленського і Разумкова трапився найжорстокіший конфлікт

Протистояння спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з Офісом президента України вийшло на новий рівень.

Про це "Телеграфу" повідомили проінформовані джерела.

Неофіційно в "Слузі народу" прокоментували "Телеграфу", що спікер нібито продовжує протистояння з ОП, а конкретно — з Володимиром Зеленським.

"У них із Зеленським зараз найжорстокіший конфлікт, вони навіть не розмовляють. Тому він не забув скористатися можливістю і поламати плани ОП. Плюс до цього підключився Ринат Ахметов, який хоче "збитий" законопроект. Все це відбулося не без його втручання. Він навіть програму ("Велика деолігархізація", — ред.) сказав закрити, щоб не підігравати в цьому", — прокоментував нам не під запис один з нардепів.

Відзначимо також, що журналіст "Телеграфа" Юлія Забєліна в своєму Телеграм-каналі звернула увагу на те, як деякі спікери, ймовірно, на прохання Офісу президента, б’ють по Разумкову за його повторне захворювання коронавірусом. Зокрема, експерти в один голос вказують, що спікер ВРУ відмовився від вакцинації.

"Тепер проти нього використовують інформацію про те, що він не зробив щеплення від ковіду. Хто пропустив: Разумков минулого тижня розповів, що другий раз заразився коронавірусом. І ось ряд блогерів в "Фейсбуці" (а Офіс президента, для тих хто не знає, співпрацює з низкою політологів, блогерів і журналістів, які пишуть пости за їх методичками і темами) сьогодні написали, що, мовляв, як недобре, Разумков — антивакцинатор", — пише журналіст.

Як приклад Забєліна прикріпила кілька постів з "Фейсбуку", які підтверджують її слова.

Нагадаємо, що Дмитро Разумков розкритикував позаштатного радника голови Офісу президента Олексія Арестовича. Після його заяви про перейменування України Разумков порадив Арестовичу зайнятися справжніми реформами.

Також "Телеграф" повідомляв, що Дмитро Разумков вдруге захворів коронавірусом.