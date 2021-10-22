Сестри Савченко попалися в аеропорту з підробленими ковід-сертифікатами: подробиці і фото
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У поліції не називають імен порушниць, але сестер Савченко видали дати народження
В аеропорту "Бориспіль" виявили підроблені ковід-сертифікати у двох сестер. У поліції кажуть, що одна з них — екс-нардеп України, але імені не називають. Втім, судячи з дати народження обох жінок, не викликає сумніву, що порушниці закону — екс-парламентарій Надія Савченко та її молодша сестра Віра.
За інформацією поліції Києва, підроблені документи виявили під час перевірки — після прильоту жінок на батьківщину. Звичайно ж, додому сестер пустили, однак документи з явними порушеннями передали копам, які відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. За "використання завідомо підробленого документа" сестрам Савченко загрожує до двох років в’язниці.
Найближчим часом, продовжують в поліції, фігурантам оголосять про підозру. Проводиться розслідування і встановлюються особи медиків, які виписали липові сертифікати.
Відзначимо, що останнім часом Надія Савченко далека від політики. Ми повідомляли, що екс-нардеп заробляє собі на життя тим, що шиє м’які іграшки у вигляді автомобілів, які продає по 8000-20000 гривень.
Раніше Надія Савченко показувала, як доїть корів, поливає розсаду і підмітає вулицю.
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