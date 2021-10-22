Сестри Савченко попалися в аеропорту з підробленими ковід-сертифікатами: подробиці і фото

У поліції не називають імен порушниць, але сестер Савченко видали дати народження

В аеропорту "Бориспіль" виявили підроблені ковід-сертифікати у двох сестер. У поліції кажуть, що одна з них — екс-нардеп України, але імені не називають. Втім, судячи з дати народження обох жінок, не викликає сумніву, що порушниці закону — екс-парламентарій Надія Савченко та її молодша сестра Віра.

За інформацією поліції Києва, підроблені документи виявили під час перевірки — після прильоту жінок на батьківщину. Звичайно ж, додому сестер пустили, однак документи з явними порушеннями передали копам, які відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. За "використання завідомо підробленого документа" сестрам Савченко загрожує до двох років в’язниці.

Найближчим часом, продовжують в поліції, фігурантам оголосять про підозру. Проводиться розслідування і встановлюються особи медиків, які виписали липові сертифікати.

Підроблений сертифікат сестер Савченко виглядає так

За підробку Савченко світить два роки в’язниці

Відзначимо, що останнім часом Надія Савченко далека від політики. Ми повідомляли, що екс-нардеп заробляє собі на життя тим, що шиє м’які іграшки у вигляді автомобілів, які продає по 8000-20000 гривень.

Раніше Надія Савченко показувала, як доїть корів, поливає розсаду і підмітає вулицю.