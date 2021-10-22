Рус

Сестри Савченко попалися в аеропорту з підробленими ковід-сертифікатами: подробиці і фото

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
267
Сестрам Савченко за підробку документів загрожує до 2 років в’язниці Новина оновлена 22 жовтня 2021, 10:28
Сестрам Савченко за підробку документів загрожує до 2 років в’язниці

У поліції не називають імен порушниць, але сестер Савченко видали дати народження

В аеропорту "Бориспіль" виявили підроблені ковід-сертифікати у двох сестер. У поліції кажуть, що одна з них — екс-нардеп України, але імені не називають. Втім, судячи з дати народження обох жінок, не викликає сумніву, що порушниці закону — екс-парламентарій Надія Савченко та її молодша сестра Віра.

За інформацією поліції Києва, підроблені документи виявили під час перевірки — після прильоту жінок на батьківщину. Звичайно ж, додому сестер пустили, однак документи з явними порушеннями передали копам, які відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. За "використання завідомо підробленого документа" сестрам Савченко загрожує до двох років в’язниці.

Найближчим часом, продовжують в поліції, фігурантам оголосять про підозру. Проводиться розслідування і встановлюються особи медиків, які виписали липові сертифікати.

Підроблений сертифікат сестер Савченко виглядає так
Підроблений сертифікат сестер Савченко виглядає так
За підробку Савченко світить два роки в’язниці
За підробку Савченко світить два роки в’язниці

Відзначимо, що останнім часом Надія Савченко далека від політики. Ми повідомляли, що екс-нардеп заробляє собі на життя тим, що шиє м’які іграшки у вигляді автомобілів, які продає по 8000-20000 гривень.

Раніше Надія Савченко показувала, як доїть корів, поливає розсаду і підмітає вулицю.

Теги:
#Підробка #Савченко #Сертифікат #Надія Савченко #Віра Савченко
Госпіталізовано за добу 5141 осіб
Здоров'я
Україна другий день поспіль б’є рекорди захворюваності та смертності за всю пандемію COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Госпіталізовано за добу 5141 осіб
Україна другий день поспіль б’є рекорди захворюваності та смертності за всю пандемію COVID-19
Дата публікації
Категорія
Сестрам Савченко за підробку документів загрожує до 2 років в’язниці
Сестри Савченко попалися в аеропорту з підробленими ковід-сертифікатами: подробиці і фото
Дата публікації
Категорія
Загибла Галина Хатчинс
Поїхала з Києва підкорювати Голлівуд: що відомо про оператора, яку застрелив Алек Болдвін
Дата публікації
Категорія
Міс Україна — Олександра Яремчук
Звання "Міс Україна 2021" отримала Олександра Яремчук: як вигядає найкрасивіша українка (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Ситуація з коронавірусом у регіонах
Україна переходить в "червону зону": що відбувається в регіонах (оновлюється)