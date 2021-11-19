Кличко вибачився за свого заступника Поворозника та пообіцяв ще довго не підвищувати вартість проїзду

Мер скасував нові тарифи на проїзд у столиці, які вищі за колишні в 2,5 рази

Після хвилі громадських протестів київський міський голова Віталій Кличко був змушений вибачитись перед киянами за свого першого заступника Миколу Поворозника та скасувати його рішення про підвищення вартості проїзду у транспорті.

Про це Кличко заявив на своєму телеграм-каналі.

«Ми провели аудит транспортних КП Києва та зробили перерахунок прогнозних показників на найближчі кілька років. Тож тепер я можу відповідально заявити: як мінімум до 2024 року тарифи на проїзд у комунальному транспорті не підвищуватимуться! А за сприятливої економічної ситуації у місті вони можуть бути навіть переглянуті у бік зниження», — наголосив Віталій Кличко.

Кличко також зазначив, що перший заступник голови КМДА не мав права ухвалювати таке рішення, але міг лише ініціювати процес публічних консультацій щодо встановлення нових тарифів на проїзд. Мер Києва вибачився перед киянами за свого підлеглого.

Столичний голова пообіцяв, що ціна на поїзд не підвищуватиметься до 2024 року. А за сприятливої економічної ситуації у місті вартість проїзду, за словами Кличка, може бути переглянута у бік зниження.

Нагадаємо, раніше, 16 листопада, Микола Поворозник заявив, що з січня 2022 року проїзд у наземному транспорті та метро Києва подорожчає до 20 грн за разову поїздку, тобто — у 2,5 рази.

«Цьогорічна ціна у комунальному транспорті давно не відповідає економічно обґрунтованому тарифу. За розрахунками КП «Київпастранс», економічно обґрунтований тариф у наземному транспорті сьогодні становить 22,30 гривень. За розрахунками КП «Київський метрополітен», обґрунтований тариф у метро – 22 гривні», — підкріпив свої слова викладками перший заступник голови КМДА.

Після публікації заяви Поворозника на сайті КМДА її розкритикували експерти, які заявили про необґрунтованість такого тарифу. Це підтвердили й представники приватних перевізників, які вказали, що вартість проїзду у наземному транспорті Києва з урахуванням собівартості та маржі становить 6-8 гривень залежно від протяжності маршруту.

Аргументи експертів та учасників ринку, а також протести громадськості, яка організувала мітинг під КМДА у четвер, 18 листопада, змусили Віталія Кличка виступити з відповідною заявою.

Зазначимо, що у згаданому ним 2024 році мають відбутися чергові вибори президента України.ента України.