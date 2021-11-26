Бурба хотів передати Росії дані нашої розвідки про походження COVID-19, — Зеленський

На думку Зеленського, Петро Порошенко хотів посварити Україну зі США та Туреччиною руками Василя Бурби

Колишній директор Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Василь Бурба пропонував президенту Володимиру Зеленському передати розвідувальні дані про формулу та вакцину від COVID-19 Російської Федерації чи Китаю. Про це глава держави заявив на сьогоднішньому пресмарафоні, присвяченому "екватору" його перебування на посаді.

"Пан Бурба вирішив зберегти своє місце, знаючи, що я хочу його звільнення. Він приніс якусь інформацію про те, що ми отримали оперативні дані щодо COVID-19 — про те, хто вигадав формулу ковіду та вакцини. І назвав цю країну. Це була оперативна інформація, — згадує президент про події півторарічної давності. - Бурба запропонував передати цю інформацію Російської Федерації або Китаю. Це була операція під назвою "Бурба".

Зеленський висловив упевненість, що ідея провести таку операцію начебто надійшла не без участі Петра Порошенка.

"Я впевнений, що ця операція була від "товариша Петі". Чому від нього? Тому що у нас тільки тоді почали налагоджуватися відносини зі США, з’явився потужний партнер в особі Туреччини. Я запитав Бурбу: "Ви дійсно вважаєте, що я можу передати інформацію?" Він же у відповідь кидався звинуваченнями в тому, що хтось розповсюджує COVID-19. І запропонував мені це передати й навіть публічно про це сказати. Я не знаю, за кого він нас приймав, але в цей момент стало зрозуміло, що товариш хотів пустити "торпеду". Це авантюрист і аферист. Тепер, коли його звільнено, ми говоримо про це відкрито", — сказав Володимир Зеленський.

Як раніше писав "Телеграф", ексглава ГУР Василь Бурба розповів, що Володимир Зеленський через Андрія Єрмака наказав перенести операцію із захоплення "вагнерівців".