Шукали заміну Зеленському? Ахметов перебував у Вільнюсі одночасно з Гордоном, Аваковим, Комаровським та Шустером - розслідування

У литовській столиці могли перетнутися шляхи відомого бізнесмена та українських політиків.

Фото колишнього глави міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова від 22 листопада заінтригувало мережу. На ньому він та ще кілька медійних осіб, серед яких телеведучий Савік Шустер, журналіст Дмитро Гордон та доктор Євген Комаровський спільно позують фотографу. Це фото було зроблено під час святкування дня народження Шустера у Вільнюсі.

Але журналістам "Української правди" вдалося з’ясувати, що в цей час у Вільнюсі був і бізнесмен Рінат Ахметов. З натяком на фільм Тарантіно програма називається "Одного разу у Вільнюсі". Але із сюжетом комедії вона має мало спільного.

Журналісти з’ясували, що борт Ріната Ахметова вилетів спочатку до Парижа, а потім до Вільнюса. Гості дня народження не підтверджували зустрічі з Ахметовим, але в "Українській правді" нагадали про минулі переговори у Відні Віталія Кличка та Петра Порошенка з бізнесменом Дмитром Фірташем.

На думку журналістів у Вільнюсі, могли обговорюватися кандидати на парламентські та президентські вибори.

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Раніше "Телеграф" писав, що саме Ахметова, на думку президента Володимира Зеленського, намагаються втягнути в держпереворот в Україні, який, ймовірно, призначений на 1 грудня.